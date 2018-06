Incidente mortale sull'Ostiense, per i vigili non fu colpa delle buche

di Marco Carta E Alessia Marani

Uno schianto fatale ancora avvolto nel mistero. A causare la morte di Elena Aubry, la giovane motociclista 26enne che a maggio si è scontrata contro un guardrail sulla via Ostiense dopo aver perso il controllo della sua moto, potrebbero non essere state le condizioni della strada. Dagli accertamenti dei vigili del X Gruppo Mare, infatti, non sarebbero emersi dislivelli significativi sul tratto di via Ostiense interessato dall'incidente. Solo asfalto non in eccellenti condizioni, ma non avvallamenti tali da determinare il...