Crollo alle Mura Aureliane, tecnici a lavoro

Venerdì scorso copertura di uno dei torrioni delle Mura Aureliane nel tratto di via Campania è crollato. Il Comune fa sapere che inizieranno oggi, lunedì 18 giugno, i lavori di messa in sicurezza.



«A seguito della caduta - spiega il Campidoglio in una nota - nel pomeriggio di venerdì 15 giugno, i tecnici della Sovrintendenza Capitolina sono prontamente intervenuti e hanno effettuato insieme ai Vigili del Fuoco un sopralluogo per verificare lo stato del torrione e del tratto adiacente delle Mura. L'area esterna è stata messa in sicurezza con una recinzione. I tecnici hanno verificato che il tetto caduto risale a una costruzione effettuata nella seconda metà del Novecento. Durante il sopralluogo sono stati pianificati i successivi lavori di messa in sicurezza della parte alta del torrione che iniziano lunedì 18 giugno».

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA