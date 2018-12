Controlli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: multe per 90 mila euro agli Ncc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono i servizi preventivi e repressivi operati dai militari della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno degli scali aeroportuali della Capitale e lungo le vie ad essi adiacenti. Al termine delle attività svolte nella giornata di ieri, nell’arco orario interessato al maggior afflusso di passeggeri, nei pressi dei viali antistanti i terminal, sono state identificate.190 persone (di cui quattro passeggeri denunciati per tentato furto all’interno dei duty free shops), controllati 80 veicoli ed elevate 25 contravvenzioni al Codice della Strada.Tra le irregolarità riscontrate, numerose sono state quelle contestate agli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (“NCC”). Quattro operatori, in sosta con la propria vettura al di fuori degli stalli individuati dall’ordinanza della Direzione Aeroportuale di Ciampino, sono stati destinatari di violazioni amministrative per un importo totale di 4.400 euro. Dall’inizio dell’anno la costante azione di contrasto all’abusivismo nel servizio di trasporto pubblico di noleggio di autovetture con conducente operata da questa Compagnia ha prodotto n.49 sanzioni per un importo complessivo di circa 90.000 euro.