Domani alle ore 18,00 alla Galleria Alberto Sordi di Piazza Colonna a Roma la Banda Musicale della Polizia di Stato terrà un concerto nell’ambito della rassegna Accadrà sul Red Carpet per la Festa del Cinema.

Un concerto omaggio alla storia del cinema che sarà presentato dall'attore Rodolfo Corsato. In mostra anche 12 tavole fotografiche, tratte dai più bei film ispirati alla commedia italiana, che hanno visto come protagonisti la polizia di Stato.