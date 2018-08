Roma, piazza del Popolo ancora chiusa. L'assessore Montanari: «domani la rimozione degli alberi» Riapertura non prima di venerdì

Resistono le reti arancioni da "pollaio" nel cuore della Capitale. Piazza del Popolo resta chiusa al traffico dopo che venerdì scorso un cipresso è crollato a causa del maltempo intaccando altri due fusti ora pericolanti. I tecnici del dipartimento Ambiente hanno ultimato le verifiche sulla staticità dei due alberi, decretando la necessità di abbatterli entrambi. «La rimozione dei fusti - spiega l'assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari - verrà eseguita mercoledì mattina, previa comunicazione alla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, dalla ditta incaricata di effettuare monitoraggio e manutenzione dei alberi di alto fusto nel I Municipio. Trattandosi di alberi molto alti, verrà utilizzata una particolare attrezzatura per operare in sicurezza».Soltanto al termine delle operazioni si procederà con la rimozione di tronchi e rami, compresa la carcassa dell'albero caduto lo scorso venerdì a pochi metri dalla fontana di Nettuno. Questa fase proseguirà nella giornata di giovedì per poter poi ripristinare la viabilità entro il giorno seguente.Ad oggi dunque, permangono i disagi per chi arriva a piazza del Popolo da viale Gabriele D'Annunzio e da chi percorre via Ferdinando di Savoia con la speranza di raggiungere il Centro e via di Ripetta. Soltanto coloro i quali arrivano da via del Babuino possono raggiungere il lungotevere tagliando per via dell'Oca. Resta invece aperta l'area pedonale di piazza del Popolo che non è mai stata chiusa a cittadini e turisti.