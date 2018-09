Roma, bloccata in auto dai cinghiali: paura vicino al parco dell'Insugherata

Panico ieri in via Panattoni, vicino al parco dell’Insugherata, dove una donna a bordo di un’auto è rimasta bloccata da un branco di cinghiali. La denuncia con un video pubblicato...

A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, genitori e ragazzi sono scesi in campo ed hanno ripulito l'area davanti alla scuola di Focene, nel comune di Fiumicino, che era da tempo in stato di...

Talmente erano le grida disperate che qualcuno ha avvisato le forze dell'ordine. Agenti del Commissariato Aurelio, Roma, sono intervenuti in via Enrico Besta a Boccea per la segnalazione di una...