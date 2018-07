Roma, tre arresti per droga e 15 sequestri amministrativi in Centro

Continuano, nelle zone del centro, i controlli straordinari degli agenti del commissariato Celio, in collaborazione con la polizia locale. Controllate 31 persone (22 delle quali di nazionalità straniera), contestate 15 sanzioni amministrative per un totale di 77.460 euro per esercizio di attività di commercio su area pubblica senza la prevista autorizzazione amministrativa.



Sequestrati dai vigili urbani oltre 400 oggetti, tra bottiglie d’acqua, bigiotteria varia, cappelli, souvenir, oggettistica in legno, ombrellini ed aste per selfie. Gli agenti del commissariato Celio, nel corso del servizio, hanno notato un uomo che veniva continuamente contattato da più persone e, sospettando potesse trattarsi di un pusher, si sono appostati per seguirne da vicino i movimenti. Non appena i poliziotti si sono accorti che stava effettivamente avvenendo uno scambio droga/denaro, sono intervenuti arrestando per spaccio S.B. 30enne del Gambia, con precedenti di polizia, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura.



Perquisendo l’abitazione del pusher, gli agenti hanno sorpreso C.S. 29enne, anch’egli del Gambia, intento a confezionare diverse dosi di eroina, il tutto sotto gli occhi del proprietario di casa, identificato per R.S., romano di 39 anni. Sequestrati 22 ovuli di eroina, 2 buste di marijuana, ulteriori 12 “capsule” di eroina e circa 670 euro in contanti in banconote di vario taglio. Portati in commissariato, per i tre sono scattate le manette e dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



