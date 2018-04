Calenda contro la Raggi: il marito della sindaca attacca il ministro

Dopo il botta e risposta tra il sindaco Virginia Raggi e Carlo Calenda, il marito della prima cittadina di Roma interviene in difesa della moglie e attacca il ministro per lo Sviluppo rispondendogli su Twitter.



«La smetta di parlare a mezzo stampa, come sua consuetudine, poteva aiutare davvero Roma e invece solo parole come sempre - scrive Severini in risposta a Calenda - Faccia una cosa, si metta da parte, e cerchi di amministrare al meglio il suo pianerottolo di casa che come Ministro non La ricorderemo volentieri. Arrivederci».



A spingere Severini in difesa della moglie, era stato il commento fatto da Calenda all'intervista rilasciata dalla Raggi al quotidiano Leggo, nella quale la sindaca reclamava maggiori poteri per gestire la capitale. «Direi che per come è messa Roma e per il grado di incompetenza della Raggi altro che superpoteri - aveva commentato Calenda via Twitter - Neanche gli Avengers al gran completo».

