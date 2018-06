Ostia, blitz di Casapound al porto: «Via De Magistris e Kyenge»

«Blitz questa mattina al porto di Ostia di una ventina di militanti che hanno accesso fumogeni ed esposto uno striscione contro il sindaco di Napoli De Magistris e l'ex ministro Kyenge. Al centro dell'azione le dichiarazioni di ieri dove gli esponenti politici invitavano il sindaco Raggi ad aprire il porto allo sbarco di immigrati». Lo rende noto CasaPound. «Abbiamo voluto invitare provocatoriamente - dichiara il consigliere di Ostia, Luca Marsella - De Magistris e Kyenge a lasciare l'Italia. Siamo stanchi di buonisti come loro che dietro ad una finta accoglienza nascondono in realtà il noto business legato all'immigrazione. Il porto di Ostia è aperto ma per far imbarcare voi - conclude Marsella - in un viaggio di sola andata».

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:54



