Civitavecchia come Roma: autobus di linea in fiamme, l'autista fa scendere i passeggeri e li salva

di Andrea Benedetti Michelangeli

A Roma fu a via del Tritone, a Civitavecchia è accaduto a via Terme di Traiano, trafficata arteria nella zona nord della città. Uno dei vecchi autobus di linea della Csp, la società municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico, ieri intorno alle 19 ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate dal vano motore. L'autista ha notato il fumo, ha subito accostato e si è proeoccupato di far scendere tutti i passeggeri, perlopiù anziani.



Una prontezza decisiva, quella del conducente, visto che qualche secondo più tardi le fiamme hanno avvolto il mezzo, distruggendolo. Come si vede dalla foto, dopo l'ntervento dei vigili del fuoco, è rimasta solo la carcassa. Se i viaggiatori non fossero scesi tempestivamente, per loro le conseguenze avrebbero potuto essere tragiche.

Sull'episodio i Carabinieri hanno aperto un'indagine per verificare se vi siano responsabilità da parte dei gestori. Va sottolineato che di vecchi bus in servizio ormai ce ne sono rimasti pochissimi a Civitavecchia. Da pochi mesi, infatti, Enel, nell'ambito dell'accordo con il Comune relativo alle compensazioni per la conversione a carbone della centrale di Torre Nord, sta consegnando la nuova flotta di 12 mezzi. Dieci sono già su strada, si attendono gli ultimi due proprio per pensionare i vecchi rimasti.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39



