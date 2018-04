Roma, pedone investito da un'auto a Termini: è grave

Un pedone è stato investito da un'auto, una Fiat 500, in viale Enrico De Nicola, nella zona della stazione Termini. È accaduto stamattina e sul posto, alle 5.21, sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo. L'auto era guidata da un ragazzo italiano di 21 anni, mentre il pedone, straniero, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. L'uomo, che non aveva documenti dietro, si trova all'Umberto I in prognosi riservata.

Lunedì 9 Aprile 2018



