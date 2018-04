Roma, auto si ribalta sull'A1: traffico in tilt

Veicolo ribaltato sulla A1, traffico in tilt. Sulla Roma-Napoli, a causa di un incidente, ci sono rallentamenti tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud. Sul tratto urbano della A24 lunghe code dal raccordo al bivio per la tangenziale est. Sul gra traffico congestionato sull'intero anello: auto incolonnate tra la diramazione Roma nord e la Centrale del latte, più avanti tra le uscite Casilina e via del Mare; lunghe code anche dalla Salaria all'Aurelia e proseguendo a partire dalla Roma Fiumicino fino al bivio per la Roma Napoli.



Disagi per il traffico intenso anche sulla Flaminia, da Prima Porta a via di Grottarossa in direzione del centro e sulla Salaria, da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe. Non si cammina sull'Appia, dal bivio per la via dei Laghi al raccordo. Infine si sta in fila anche sulla Pontina, a partire da Castel Romano fino a Viale Europa verso l'Eur. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. red

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA