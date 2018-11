Roma, via libera all'assunzione di 500 vigili entro 2018

Ultimo aggiornamento: 15:18

«Via libera all’assunzione di 500 nuovi agenti di Polizia Locale entro il 2018. Lo ha stabilito la Giunta Capitolina con una memoria di indirizzo che tiene conto dell’esigenza di potenziare i servizi per la sicurezza urbana e stradale sul territorio capitolino, anticipando al corrente anno gli effetti delle assunzioni già pianificate per l’anno 2019». Così in una nota del Campidoglio.«Per raggiungere tale obiettivo - si legge - i 500 vigili verranno assunti subito a tempo determinato. Nel corso del 2019, alla scadenza del rapporto temporaneo, passeranno tutti a un impiego a tempo indeterminato nei ranghi della Polizia Locale di Roma Capitale. Alle 300 assunzioni stabili già previste dalla vigente pianificazione per l’anno 2019, infatti, si aggiungeranno ulteriori 200 unità, grazie al nuovo piano dei fabbisogni 2019-2021 in corso di approvazione - continua il documento - I candidati utilmente collocati in graduatoria riceveranno un telegramma con cui saranno invitati a presentarsi presso il Dipartimento Risorse Umane per la firma del contratto di lavoro a tempo determinato. In tale sede dovranno presentare una generica certificazione medica di idoneità al servizio rilasciata dalla Asl». La consegna di ulteriori specifiche certificazioni di idoneità avverrà al momento della firma del contratto a tempo indeterminato. «L’eventuale rinuncia alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato non comporterà decadenza rispetto alla successiva chiamata per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato e gli eventuali rinunciatari non verranno quindi sostituiti attraverso lo scorrimento della graduatoria - concludono dal Campidoglio - La finalità dell’operazione resta quella di beneficiare da subito degli effetti della pianificazione assunzionale del 2019, offrendo l’opportunità facoltativa di accedere ai ruoli della Polizia Locale anticipatamente rispetto all’assunzione prevista nell’anno successivo».