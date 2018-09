Un uomo di 24 anni, romano, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso da alcuni agenti di polizia mentre rubava le ruote ad una Smart parcheggiata in via Latina. Dopo aver visto gli agenti il giovane si è dato alla fuga a bordo di un'altra auto, ma è stato bloccato in piazza Epiro. Nel veicolo sono state rinvenute le gomme rubate oltre ad arnesi atti allo scasso. Condotto presso gli uffici di polizia, il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato anche per

rifiuto di generalità e per guida senza patente.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:59



