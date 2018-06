In campagna tra falchi, cavalli e gufi: il campus per bimbi a contatto con la natura

Una fuga dalla realtà urbana, un diretto contatto con la natura e la biodiveristà. E’ questo il senso dell’attività educativa attiva che coinvolge i bambini del centro estivo ospitato presso l’Antica Scuderia. Un gioco che passa dal montare sui pony a imparare a prendersene cura secondo il concetto più etico di farm.“Ho visto io stessa come sono cresciute le mie due figlie in mezzo ai cavalli”, ha dichiarato Ilaria Freddara, presidente dell’Antica Scuderia (zona Nuova Fiera di Roma) e ideatrice del format del centro estivo. “Ancora oggi, a 11 e 13 anni, si divertono a dipingere le porte dei box, lontane anni luce da TV e tablet. Non che non sappiano usarli, ma la percentuale di tempo che passano all’aria aperta e in compagnia di persone vere è altamente superiore a quello che trascorrono davanti a uno schermo”.All’Antica Scuderia, però, la biodiversità prende forma anche con gli animali da cortile (oche e galline) e con i rapaci. Altra attività predominante, infatti, è la falconeria. Il falco, animale, tra virgolette, meno disponibile, rispetto all’erbivoro cavallo, mette quindi in discussione il sistema dell’approccio della comunicazione. “Questa variazione della falconeria introdotta da Ilaria Freddara - ha spiegato il falconiere Marco Tomassetti - favorisce ai bambini un ulteriore meccanismo di apertura verso la diversità, consentendogli di connettersi con due realtà opposte, due animali di natura diversa: terra e aria, erbivoro e carnivoro, preda e predatore”. Differenti le specie che fanno capo all’attività della falconeria: dal falco, rapace diurno al gufo, il barbagianni e l’allocco, rapaci notturni. Distinzione che li caratterizza in base alle ore che dedicano alla caccia.Aria aperta, sole, animali e piscina, dunque. Per far fronte, però, alle temperature non sempre miti, o al contrario, all’instabilità del meteo, l’Antica Scuderia riserva un programma diversificato indoor: “”Il centro estivo - ha dichiarato Antonella Canevaro, accompagnatrice dei bambini - è formulato con un sistema bilingue, per favorire l’approccio con la lingue inglese, con un livello ovviamente adatto alla fascia d’età. All’interno delle attività è previsto anche il gioco “mani in pasta”. I bambini prepareranno i biscotti per loro e per i loro pony. Via libera anche alla pulizia del cuoio, soprattutto quando la pioggia non ci consente di portarli in piscina. Leggere nei loro occhi la soddisfazione di aver pulito bene una sella, ci fa capire quanto un’attività pratica possa rivelarsi il gioco più avvincente da fare in compagnia”.