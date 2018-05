Roma, odissea bus, ancora un mezzo guasto: trainato al deposito

PLAY FOTO Roma, autobus guasto si ferma in via del Tritone

Atac continua a perdere i suoi bus. Dopo l’incendio in via del Tritone e il fumo con guasto a piazza Venezia, ecco un altro mezzo rotto. Stavolta viene rimorchiato fino al deposito per le verifiche tecniche. Il mezzo trainato veniva dalla Salaria, una volta imboccata l’Olimpica proseguiva in direzione Tor di Quinto. Un lungo elenco dal 2009 di bus rotti o in fiamme che non si è mai interrotto. Oltre a questi ultimi, tra i casi più eclatanti c’è il rogo che distrusse 30 minibus elettrici nel deposito Atac di Porta Portese.