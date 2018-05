Roma, un altro autobus in fiamme: e su Twitter spopola l'hashtag #flambus

Un altro autobus prende fuoco a Roma e su Twitter imperversa un hashtag nato con l'esplosione del bus in via del Tritone: #flambus. Sono centinaia i tweet e i meme che si susseguono con il nuovo hashtag, diventato ormai virale: «A Roma è psicosi flambus», cinguetta qualcuno, «Usando i mezzi si rischia di finire flambé», gli fa eco qualcun altro.LEGGI ANCHE: Roma, autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia: paura in centro, traffico in tilt Qualcuno condivide la celebre copertina di "Wish You were here" dei Pink Floyd, quella con l'uomo che va a fuoco per intenderci, con la scritta «Scusa il ritardo, sono venuto con i mezzi» e c'è chi riesuma Super Mario Bros che però, stavolta, per salvare la principessa deve saltare svariati autobus in fiamme. Perchè a Roma, tra un bus in ritardo e uno che va a fuoco, la ricetta è sempre una: prenderla con ironia.