Roma, «All'Ama pronte 130 assunzioni»: la tela di Raggi con i sindacati

di Simone Canettieri

Una marcia lenta, ma inesorabile: la giunta Raggi continua ad assumere. In Campidoglio e presto anche nelle società. «La pace sociale», rivendicata con fierezza dai sindacati confederali tornati protagonisti e dunque scongelati (Cisl, Uil e Cgil hanno raggiunto oltre il 65% dei voti alle elezioni per le Rsu) proprio da chi li accusava di ogni nefandezza passa da qui. Adesso, l'attenzione si sposta in via Calderón de la Barca. L'impegno - sottoscritto mercoledì scorso dai vertici di Ama e...