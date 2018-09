Roma, travolse e uccise Alice Galli a Porta Metronia: tassista «non colpevole»

di Adelaide Pierucci

Il taxi potrà tornare a viaggiare, è stato dissequestrato. E l'indagine per omicidio stradale archiviata. Per i magistrati di piazzale Clodio il conducente dell'auto bianca che nel maggio 2017 ha travolto a Porta Metronia la 16enne Alice Galli non ha alcuna responsabilità per la morte della ragazza. L'attraversamento di Alice, col rosso sulle strisce pedonali, è stato considerato «imprevedibile». «E anche inaspettato», ha scritto il gip Livio Sabatini, accogliendo le richieste...