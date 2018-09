Roma, turista aggredito e rapinato in via dei Mille: arrestati due nordafricani

A seguito di segnalazione al 112, i poliziotti del commissariato Viminale si sono recati in via dei Mille per una rapina in corso. Sul posto, gli agenti hanno bloccato due magrebini: H.A. di 25 anni e Y.K. di 28 anni, entrambi con precedenti di polizia, che poco prima avevano derubato del portafoglio uno straniero facendolo cadere a terra. Arrestati dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.





Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



