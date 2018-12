Roma, raccolta straordinaria rifiuti ingombranti

L'ultimo appuntamento dell'anno con la campagna “ Il tuo quartiere non è una discarica ” è in programma per il 16 dicembre in ogni municipo. La raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, è organizzata dall'azienda in collaborazione con il Tgr Lazio, comunica l'Ama.



«Il nuovo appuntamento sostituisce quello originariamente previsto per domenica 2 dicembre, - prosegue Ama - il cui rinvio si è reso necessario per la concomitanza con la seconda domenica ecologica. Ama ricorda ai cittadini che, oltre ai servizi a pagamento, esistono altri due canali per disfarsi gratuitamente dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici: i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume al piano stradale. Per informazioni: www.amaroma.it». © RIPRODUZIONE RISERVATA