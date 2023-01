Roma, uomo morto travolto dal treno a Termini: stava cercando di recuperare il trolley incastrato tra il vagone e la banchina

Un uomo di 47 anni è morto travolto da un treno ieri sera, intorno alle 22, alla stazione Termini. Sul posto è intervenuta la Polfer. Dalle prime informazioni si è trattato di un tragico incidente. Al 47enne sarebbe rimasto incastrato il trolley tra il vagone e la banchina e forse nel tentativo di recuperare la valigia è poi finito sotto un treno, vuoto, che era in transito per far rientro al deposito.