Tiberio Timperi cameriere al pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio

Il noto giornalista e conduttore Tiberio Timperi ha dedicato la sua giornata alla beneficenza per celebrare il Natale. In occasione delle festività, ha scelto di servire a tavola al tradizionale pranzo natalizio della Comunità di Sant'Egidio che come sempre offre cibo a coloro che si trovano in situazioni difficili, tra cui persone povere, sole, senza casa e anziane che vivono nell'isolamento. L'anno precedente, la Comunità, con il supporto di molte persone, ha fornito il pranzo di Natale a 80.000 individui in Italia e 250.000 nel mondo. Quest'anno, presso la sede romana della Comunità, il pranzo sarà servito proprio da Tiberio Timperi, agendo come "cameriere d'eccezione" per sostenere questa lodevole iniziativa benefica.

