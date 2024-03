Sabato 30 Marzo 2024, 00:53

Il «deteriorato scenario internazionale» con la guerra russo-ucraina e il conflitto israelo-palestinese impongono un’ulteriore stretta sui controlli per garantire la sicurezza del ponte pasquale e delle celebrazioni religiose. Diecimila tra uomini e donne di polizia, carabinieri, finanza, militari dell’Esercito, municipale e pompieri, sono già mobilitati per vegliare sul mezzo milione di turisti oltre ai romani che trascorreranno questi giorni di festa nella Capitale. Tutto il centro storico e le aree dove insistono i cosiddetti obiettivi sensibili, ossia i palazzi istituzionali, le sedi di ambasciate, basiliche e i luoghi liturgici non solo cristiani, formeranno una grande Green zone con presidi fissi e mobili di polizia, carabinieri e militari dell’Esercito, anche in borghese. Vigilati anche i luoghi d’arte, i musei e i centri commerciali. Saranno vietate manifestazioni e il trasporto di merci pericolose (armi, esplosivi, combustibili, gas infiammabili, ecc...) nonché l’accesso e il transito per tutti i veicoli adibiti al trasporto merci di qualsiasi categoria, anche di massa inferiore alle 3,5 tonnellate. Ma l’area di massima sicurezza sarà quella del Vaticano dove stasera comincerà la Veglia che prelude alla Pasqua. Piazza San Pietro sarà chiusa già dalle 14. Alle 15 comincerà lo sgombero dei veicoli in sosta e scatterà l’interdizione al traffico su via Rusticucci. Rimossi camion bar e urtisti. Alle 17 i fedeli potranno cominciare ad accedere alla Basilica dai varchi sotto il Colonnato per poi partecipare alla liturgia delle 19,30 seguita dalla Veglia. Entra solo chi è munito di biglietto (gratuito).

Attentato di Mosca, l'Isis promette vendetta: «Aspettatevi un altro massacro». Gli arrestati torturati

Zona rossa

Per domani l’attenzione sarà al massimo dei livelli. Considerato che alle 10 si svolgerà la Santa Messa (sono attese almeno circa sessantamila persone) e che alle 12 Papa Bergoglio si affaccerà dalla loggia centrale per impartire la benedizione Urbi et Orbi, verrà creata una vasta area di rispetto transennata ed estesa tra Borgo Pio, via della Conciliazione, comprese le complanari e via del Mascherino. La zona sarà pedonalizzata già a partire dalla mezzanotte di oggi. Domani mattina nell’area del Vaticano non sarà consentita la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine e neanche il trasporto su pubblica via di bottiglie e contenitori in vetro. Secondo quanto stabilito nel comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è tenuto in prefettura giovedì mattina e declinato in una specifica ordinanza del Questore Carmine Belfiore, saranno istituiti cinque varchi di filtraggio dove i fedeli saranno controllati anche con metal detector e rapiscan (uno a Porta Angelica, due lungo via della Conciliazione, gli altri a Borgo S. Spirito e in piazza del Sant’Uffizio), piazza San Pietro sarà delimitata da una zona rossa ancora più ristretta con un ulteriore filtraggio. Sguinzagliati i reparti speciali dell’antiterrorismo della polizia e dei carabinieri con i cinofili e gli artificieri.

Nei controlli saranno impiegate le termocamere, strumenti utili per individuare eventuali presenze di ordigni. Per i carabinieri è pronto a entrare in azione anche Saetta, il cane robot impiegato per interventi ad alto rischio. L’attenzione sarà massima, dopo l’attentato di matrice islamica al Crocus City Hall di Mosca. Roma crocevia mondiale e fulcro della cristianità potrebbe rappresentare un target da colpire per chiunque abbia bisogno di conquistare un palcoscenico per sé o per la propria causa. Dimostrativa o del terrore. Digos e Nucleo informativo dell’Arma sono al lavoro per raccogliere segnalazioni dell’intelligence nazionale e degli altri Stati e prevenire qualsiasi raid estemporaneo anche da parte di estremisti green (che non hanno mai mancato di palesarsi in occasioni di ribalta nazionale e internazionale) o delle Femen, il movimento contro le discriminazioni sessuali nato a Kiev nel 2008, già protagonista di altre incursioni a San Pietro. Monitorati anche gli antagonisti. In campo anche i nuclei di tiratori scelti, appostati fin dal Gianicolo e sugli edifici principali.

Rafforzati i controlli anche alla stazione Termini, a Tiburtina e Trastevere, così come negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.