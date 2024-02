Sensuability, amore e fiabe dei corpi imperfetti: fumetti in mostra nella Capitale

C'è ancora tempo per visitare "Sensuability, ti ha detto niente la mamma?”, la mostra di fumetti e illustrazioni giunta alla sesta edizione promossa dall’associazione NessunoTocchiMario (NTM), un progetto per approfondire il legame tra sessualità e disabilità. L'appuntamento è fino al 28 febbraio presso la Casa del Volontariato di via Galilei 53 a Roma. In mostra oltre 150 tavole: 91 sono le opere provenienti dalla sesta edizione di “Sensuability & Comics”, concorso che vede il coinvolgimento del Comicon, a cui si aggiungono oltre 60 tavole che portano la firma di alcuni tra i più grandi illustratori e fumettisti italiani. Obiettivo è scardinare i pregiudizi che ruotano intorno al binomio sessualità e disabilità, affrontato dagli artisti con ironia e leggerezza. Il tema scelto per il 2024 è il rapporto tra sessualità, disabilità, fiabe e favole. Gli artisti sono stati chiamati a rappresentare la loro idea di sensualità e sessualità declinata su fisicità troppo spesso bollate dalla società come imperfette.

Ideatrice dell’iniziativa e presidente dell’associazione è Armanda Salvucci, anima del concorso e della mostra.

Nel corso dell’evento sono premiati i tre vincitori del concorso, che ha visto come presidente di giuria l’illustratore Fabio Magnasciutti, autore della locandina della sesta edizione. Con lui gli esperti: Luca Laca Montagliani, Elena Mirulla, alino e Armanda Salvucci.

Durante la cerimonia di premiazione, spazio alla musica con l’esibizione dei “Not Due”: l’illustratore Fabio Magnasciutti e Alessio Morglia, rispettivamente voce e chitarra della band Her Pillow.

“Abbiamo giocato con le fiabe, le favole, i miti. Abbiamo chiesto ai nostri artisti di raccontarci, illustrarci la loro idea di sessualità e disabilità. Abbiamo chiesto loro, come ogni anno, di farci sorridere, ridere, attraverso le loro tavole. E come ogni anno ci sono riusciti. – commenta Armanda Salvucci –. Veder aumentare sempre più il coinvolgimento intorno a questo progetto è motivo di grande orgoglio e il frutto di quanto seminiamo durante l’anno, portando avanti una rivoluzione gioiosa e sensuale. Sensuability è una nuova idea di sessualità ma è anche un modo di essere, di agire nei confronti degli stereotipi. I nostri corpi sono sensuali nelle loro imperfezioni, sono unici, possono essere attraenti e devono essere espressi nella loro eterogeneità, amati da noi stessi così come sono. Un messaggio che non ci stancheremo mai di esprimere, che deve arrivare al cuore dei tanti ragazzi vittime dei modelli di bellezza che la società ci impone, minati nella loro sicurezza e nella loro serenità”.

L’esposizione sarà visitabile (su prenotazione al numero 335 6524950) fino al 28 febbraio 2024.