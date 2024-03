Porta Portese, sorpreso a vendere merce rubata al mercato. Denunciato per ricettazione

Domenica mattina, i poliziotti del XII Distretto di Monteverde, nel corso dei servizi predisposti al mercato di Porta Portese, sono intervenuti in un banco in quanto una persona, titolare di un magazzino, aveva riconosciuto diverso materiale numismatico e altri oggetti di vario genere, per un valore di circa 20.000 euro che, nella serata dello scorso 28 febbraio, erano stati rubati dal suo negozio.

Il titolare dell'attività, andando al mercato di Porta Portese, ha riconosciuto, su di un banco, tutti gli oggetti rubati nel suo magazzino e a quel punto ha comunicato al venditore che avrebbe portato via tutto perchè la merce era la sua. Il venditore non ha opposto alcuna resistenza.

La vittima ha così chiamato le forze dell'ordine che sono immediatamente arrivate sul posto.

Il titolare della bancarella, sentito dagli agenti, ha detto di aver comprato la merce da alcune persone a lui sconosciute. Dopo una serie di accertamenti i poliziotti hanno scoperto che l'uomo, rumeno di 52 anni, era già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti. Il 52enne è stato così denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.