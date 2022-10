Roma, l'odissea di un papà con figlio disabile in metro: «Costretto a trasportare la sedia a rotelle di peso»

Vengono in visita a Roma da Lecce per un paio di giorni di vacanza E approfittano della metropolitana per tentare di girarla in lungo e in largo. Sono in quattro: papà Francesco Paolicelli, mamma, e due figli. Uno di loro, Lorenzo, 16 anni, è un ragazzo sulla sedia a rotelle, tetraplegico e non vedente. E si sono dovuti scontrare con le metropolitane non pienamente a misura di disabile, tanto che hanno dovuto prendere di peso la carrozzina per uscire sul piano stradale.

Roma, metro B e Roma-Lido l'odissea dei disabili: scale e ascensori guasti

Per la famiglia Paolicelli le prime difficoltà ci sono state alla fermata di Arco di Travertino, con i montascale non funzionanti. Poi, a Ottaviano. La lucetta era accesa, ma hanno iniziato a citofonare per chiedere l'intervento di un operatore. Nessuno scendeva, così Paolicelli (docente universitario alla Lum) è salito e si è reso conto che nel gabbiotto non c'era nessuno. Ha postato un video su Twitter e l'Atac gli ha risposto.

"La stazione Ottaviano è presidiata da nostro personale e i montascale tra banchina-atrio-superficie sono funzionanti", dice l'azienda di trasporto. E Paolicelli risponde: "Basta chiedere al personale di pulizia che gentilmente mi hanno aiutato a salire mio figlio in carrozzina. Prossima volta, conviene chiamare carabinieri per una deposizione giurata? Che risposte date?". Non manca la nuova replica dell'azienda di trasporto: "Confermiamo e abbiamo chiesto una verifica alla nostra sala controllo. La stazione, da inizio servizio è presidiata e i montascale regolarmente in funzione".

E anche fermata metro colli albani me la faccio a mano a portare mio figlio pic.twitter.com/qhX8knfojM — Piersoft (@Piersoft) October 29, 2022

Comunque, sta di fatto (almeno, secondo quanto racconta Paolicelli sui social), che ha dovuto provvedere da solo prendendo di peso la sedia a rotelle in alcune delle fermate della metro A. E dopo Arco di Travertino e Ottaviano, l'intoppo c'è stato anche a Colli Albani. La famiglia era andata lì per una cena. "Alla fine ci siamo mossi con il bus - prosegue - Abbiamo visto il Vittoriano, i Musei Vaticani, la mostra di Van Gogh a Palazzo Bonaparte e tutte le strutture museali di Roma permettono l'accesso ai disabili. Ciò che manca veramente è il servizio della metropolitana".

"Non prenderemo mai più la metro a Roma: salire e scendere le scale in questo modo distrugge la schiena a fine giornata. E una vacanza non può essere un inferno", dice il 49enne docente.