Domenica 30 Ottobre 2022, 00:25

Navette dedicate e trasporti - una tantum - gratuiti per gli utenti, un po’ come avvenuto alcune settimane fa quando viaggiare sui bus dell’Atac di sabato non costava nulla. Se da una parte le associazioni di categoria dei commercianti chiedono, in vista delle prossime festività natalizie, al Campidoglio di aprire i varchi Ztl, l’amministrazione sembrerebbe maggiormente propensa a dettare un’altra linea.

Almeno, pare questo l’intento che si vuole portare avanti da via dei Cerchi, sede dell’assessorato allo Sviluppo Economico in vista di dicembre quando certamente il centro si riempirà per Natale. Un piano dunque che sia concordato ed elaborato insieme alla Mobilità, che possa riprendere altri progetti seppur datati che comunque hanno dato buoni risultati sulla gestione (evitando la congestione) del traffico, per dare ai romani la possibilità di raggiungere sotto le feste velocemente e facilmente il Centro e accontentare i commercianti, piegati dalla crisi. Indotta prima dalla pandemia del Covid-19 e poi dai rincari energetici che pesano ora sulle famiglie.

Atac dimezza gli incassi a Roma: “colpa” della pandemia, dell'evasione e dei disagi (e della mancanza di controllori)

LE PREVISIONI

Stando ad una recente analisi della Confesercenti su quella che sarà la capacità di spesa per gli acquisti di Natale, i portafogli quest’anno sono più leggeri. Nel 2021, nonostante il Covid e la pandemia, le difficoltà legate al lavoro, la capacità media di spesa di una famiglia di quattro persone si aggirava intorno ai 750 euro. Quest’anno si scenderà sotto ai 500 euro in media per spese e acquisti concentrati rigorosamente sull’utile. Niente frivolezze in sostanza mentre si rimanderanno al periodo dei saldi gli acquisti tipicamente invernali, legati all’abbigliamento. Del resto, il clima di questo periodo con previsioni miti fino a dicembre aiutano senz’altro nella scelta.

IL PROGRAMMA

Tornando ai trasporti, se quasi certamente non sarà presa in considerazione la possibilità di lasciare aperti i varchi della zona a traffico limitato, si sta studiando comunque il modo di agevolare gli spostamenti pubblici. Con appunto mezzi dedicati che possano fare la spola tra i principali capolinea o stazioni (Termini o Tiburtina in primis) ad esempio e il cuore di Roma. E delle giornate economicamente agevoli con percorsi gratuiti. La riflessione di puntare su una mobilità che sia d’aiuto deriva anche da un’osservazione per nulla irrilevante. Aprire i varchi con dei parcheggi già ridotti all’osso numericamente parlando, comporterebbe una completa congestione del traffico e d’altra parte quando si presume, al netto della crisi, che ci sarà comunque un maggior flusso in città diventa utile far leva sui trasporti pubblici. In verità diversi assessorati sperano anche che oltre al centro storico molti altri quartieri possano essere interessati dal “richiamo natalizio”. Non a caso per quanto riguarda le luminarie l’assessorato al Turismo ha elaborato un piano per portare le grandi firme in periferia, dando modo a chi deciderà e concorrerà ad esempio per allestire via Condotti di “traslare” la stessa illuminazione con il medesimo progetto in una strada di periferia. Perché non ci siano, in questo modo, strade di serie A e di serie B.

LE NAVETTE

Ancora: per rendere agevoli gli spostamenti nel centro - nel Tridente ma anche fino a via Cola di Rienzo - si sta valutando la possibilità di creare delle navette ad hoc per lo shopping che tocchino dei percorsi dove appunto primaria è la vocazione commerciale delle strade. L’obiettivo resta uno: permettere di vivere la città nel modo più agevole possibile senza intralciare la viabilità e, al contempo, pensare anche al comparto commerciale che già sta cercando di superare un periodo di crisi prolungata.