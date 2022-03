Anche la metropolitana di Roma esprime solidarietà all'Ucraina e dice no alla guerra. Con l'iniziativa "Un treno per l'Ucraina" di Atac da questa mattina sulla linea A i passeggeri potranno viaggiare su un convoglio speciale, colorato con i colori della bandiera ucraina - giallo e blu - e con diverse scritte con la parola Pace - Mир.