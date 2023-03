Lungotevere in Sassia, oggi scattano i lavori notturni: deviazioni e strade chiuse

Cominceranno oggi e si svolgeranno esclusivamente nelle ore notturne i lavori che riguardano il sottovia del Lungotevere in Sassia. Gli interventi prevedranno diversi scaglioni. I primi prenderanno il via questa sera per terminare il prossimo giovedì, 23 marzo. La manutenzione stradale sarà effettuata tra le 21 e le 6 e interesserà entrambe le corsie del sottovia, sia in direzione Gianicolense che verso Gregorio VII. Sarà chiusa, perché interessata dai lavori, anche la rampa che da piazza della Rovere conduce a Gregorio Settimo. Quest'ultima interdizione al traffico sarà prevista (sempre tra le 21 e le sei) anche il 28 e il 29 marzo.

Sottopasso Lungotevere in Sassia: la viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, i disagi più grandi si avranno però con riferimento alla corsia del sottovia che conduce al Lungotevere Gianicolense. Questa rimarrà chiusa ininterrottamente - sia di giorno che di notte - dalle 21 di venerdì 24 marzo alle 6 di lunedì 27. Resterà, al contrario, aperto e percorribile l'accesso a via Gregorio VII. Negli stessi giorni, dalla sera del 24 alla mattina del 27, sarà sospeso il divieto di transito in vigore su via San Pio X.