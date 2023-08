Roma: furto di un borsello (con cellulare) al ristorante, la cena di una coppia a un passo dal Colosseo diventa un incubo

La serata tranquilla di una coppia viene turbata dal furto di un borsello a Rione Monti, un cellulare nuovo di zecca è il prezzo che ha dovuto pagare Roberto per aver cenato in un ristorante a un passo dal Colosseo. «Ieri sera sono andato a cena al ristorante "Naumachia" in via Celimontana. Ero in compagnia della mia compagna ed altri amici, siamo arrivati al ristorante intorno alle 20:30 ed abbiamo ordinato». L'uomo possedeva un borsello che aveva riposto ingenuamente sullo schienale della sedia. «Credevo che non mettendolo nel lato che dava sulla strada non fosse alla mercé dei passanti e che dunque si trattasse di un posto sicuro. Circa un'ora dopo verso le 21:30 mentre attendevo una portata di cibo, volevo dare un'occhiata al cellulare ed è in quel momento che mi sono accorto che il mio borsello non c'era più». Roberto è andato nel panico, ed ha subito capito che lo avevano derubato, ricordava infatti perfettamente dove lo aveva messo solo un'ora prima.

«A quel punto ho provato immediatamente a rintracciare il cellulare accedendo al mio account Google, ma non ci sono riuscito per un problema tecnico, successivamente abbiamo deciso di chiamare il 112 e abbiamo comunicato il fatto».

Gli agenti gli hanno suggerito di recarsi al posto di polizia più vicino per fare la denuncia e bloccare le carte di credito immediatamente. «Una volta tornato a casa sono riuscito tramite il computer a verificare la posizione del mio smartphone ma non credo che riuscirò mai a recuperarlo». Da ciò che è emerso a quanto pare, il cellulare di Roberto è stato portato a piedi fino a via Labicana dove probabilmente qualcuno lo ha spento e non l'ha mai più riacceso. Il borsello è di colore verde militare e lo smartphone è uno Z Fold 5 della Samsung.