Roma, Villa Borghese si illumina a Natale con il Christmas World: il villaggio più grande d'Europa dal 3 dicembre all'8 gennaio

Sarà l’attrazione di Roma per il Natale di quest’anno: l’orgoglio della Capitale che ci invidieranno tutti e che si potrà ammirare a Villa Borghese dal 3 dicembre a tutto l’8 gennaio. E’ il Christmas World, il villaggio di Natale più grande d’Europa che illuminerà il viso di grandi e piccini con spettacoli e installazioni nel cuore di Roma. Il “Village” quest’anno rifacendosi il trucco ha raddoppiato i suoi spazi con i suoi oltre 30.000 metri quadri in 7 padiglioni (più del doppio della scorsa edizione) che ospiterà scenografie, market, giochi e spettacoli. Al centro troneggerà un grande palco da 1.500 metri quadri che ospiterà le incredibili esibizioni di oltre 700 artisti.

Ad attirare i romani e soprattutto i turisti accorsi nella capitale, ci sarà la Holiday Street, un'intera via caratterizzata dal susseguirsi di box scenografate legate al tema delle vacanze natalizie, l'area Safari, uno zoo luminoso abitato da animali realizzati con la tecnica delle lanterne cinesi di Zigong (dove nel 600 sono nate fatte a mano di carta, giganti e colorate e adesso famose in tutto il mondo). All’interno del village si potrà “viaggiare” da Parigi a Berlino fino ad arrivare a Londra e a New York. I bambini e i più grandi inoltre potranno volteggiare sulla pista di pattinaggio fino a concludere la loro visita nell’immancabile casa al Polo nord di Santa Claus e nel suo villaggio/fabbrica di giocattoli dove in questo periodo lavora alacremente con tutti gli elfi e che alla fine in una loro pausa a bordo di un trenino saluterà tutti i bambini. Che la magia abbia inizio e buon divertimento.