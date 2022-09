Momenti di panico sul bus 280 a Roma. Una persona in compagnia di altri due ragazzi, ha rotto il vetro posteriore con il martellino d'emergenza per poi minacciare l'autista perché gli aprisse le porte dell'autobus facendolo scendere.

È successo intorno alle 14 in via Cavour. Sul posto i poliziotti del Commissariato Borgo, che lo hanno rintracciato poco distante e denunciato per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e minaccia.