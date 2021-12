Roma, bus colpito da un sasso davanti alla stazione Tuscolana: pendolari costretti a scendere

Roma, il vetro di un bus Atac numero 85 nuovo è stato colpito ieri sera poco prima delle 22 nella zona di fronte alla stazione Tuscolana da un sasso che lo ha mandato in frantumi. L'autista si è dovuto fermare e fare scendere i numerosi pendolari a bordo per rientrare a casa o andare al lavoro e chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine. " Abbiamo sentito un forte boato e il vetro andare in frantumi, ha detto uno dei passeggeri a bordo dell'85, l'autista ci ha fatto subito scendere, eravamo nella zona di via Tuscolana, davanti al liceo Augusto.

Una volta scesi, abbiamo sentito il conducente che parlava di un sasso che aveva colpito e mandato in frantumi il finestrone posteriore del mezzo. E chiedeva l' intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, eravamo subito dopo piazza Ragusa, davanti alla stazione Tuscolana, poi ci siamo organizzati per raggiungere le nostre destinazioni con altri mezzi o a piedi. Un gesto incivile e vigliacco, poteva andare peggio, se i vetri avessero colpito in viso qualche pendolare".