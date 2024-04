Roma, Polizia organizza incontro con 200 anziani su protezione da truffe

(LaPresse) Si è tenuto questa mattina in Piazza del Popolo, a Roma, nell'ambito del 'Villaggio della Legalità' dove si celebrano i 172 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, l'incontro organizzato dalla stessa Polizia con circa 200 anziani provenienti da Nettuno (Roma), per parlare di come prevenire le truffe in loro danno. A parlare con loro esperti della Polizia di Stato e psicologi. Alla fine i presenti hanno assistito alla proiezione del cortometraggio “Medley”.