Pantheon, tre influencer a spasso "nel tempo" con i loro 500mila followers

I tre travel creator romani (o content creator come amano farsi definire) Lorenzo Maddalena, Fabrizio Politi e Carolina Cosentino (di Piaceri di Roma) si sono incontrati “in diretta” con i loro quasi mezzo milione di followers per viaggiare insieme nel tempo nell’esperienza immersa più emozionale del momento.

Un’esperienza che i tre “travel” hanno fatto al Pantheon insieme alla loro “generazione Z” in diretta dagli “ambienti” di Ikono in via del Seminario (uno spazio artistico futuristico e innovativo), dove per quasi un’ora nelle dodici esperienze immersive hanno emozionato i loro follower tra installazioni interattive ed esperienze indimenticabili.

Lorenzo ha portato i “suoi” indietro nel tempo nelle "Terme Romane", con un'immensa piscina di bolle e ha invogliato a fare un tuffo, per esplorare in prima persona colori, suoni ed emozioni: «Ikono è stato il luogo perfetto per vivere un’esperienza immersiva nel cuore di Roma, a pochi passi dal Pantheon. Un momento di totale divertimento, attraverso un percorso su più stanze, tra cui le ‘’Terme Romane’’, con una grande piscina di bolle che permette di fare un vero e proprio tuffo nel passato».

Poi è stata la volta di Carolina nel Labirinto della Donna tra le foglie, opera immersiva astratta rinascimentale realizzata dall'artista statunitense Heather Bellino, si è immersa in un gioco di specchi e luci: «Un gioco di specchi che riflette la propria immagine, ma invita a guardare oltre. Un labirinto in cui perdersi. È uno spazio che invita ad analizzarsi e a guardarsi da diverse prospettive e angolazioni. L’opera cambia a seconda di come e dove la si osserva».

Infine c’è stata la diretta di Fabrizio che ha viaggiato insieme ai suoi follower fino in Giappone in una tradizionale stradina di Tokyo dove si è immerso nell'energia e nelle luci di una delle città più affascinanti al mondo: «Ho sempre viaggiato fin da bambino in lungo e in largo. Un mio grande sogno sarebbe quello di andare in Giappone e mai mi sarei immaginato di poterlo visitare a pochi passi dal Pantheon». Insomma un viaggio per tutti che ha permesso ai tre “Travel” di viaggiare eccezionalmente con i loro followers in un location come il centro di Romae a ddue passi dal Pantheon nei mondi nuovi e futuristici di Ikono al pari di quelle visti dal replicante di Blade runner (il film di Ridley Scott del 1982, ndr) al largo dei bastioni di Orione e vicino alle porte di Tannhäuser. «Siamo entusiasti di poter condividere la nostra esperienza italiana con i romani - ha detto il CEO e co-fondatore di Ikono Fernando Pastor - fin dal lancio del primo museo a Madrid (che accoglie più di 90 mila visitatori ogni anno, ndr) abbiamo capito subito che attraverso la creazione di spazi artistici ed esperienze immersive uniche avremmo rivoluzionato il settore del tempo libero speriamo di trasmetterlo a tutti».