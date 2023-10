Roma, la moglie del ristoratore dei vip Vincenzo Rinaldi morta pochi giorni dopo il parto. «Dolori lancinanti al petto». Scatta l'esposto in Procura

«Amore mio non mi puoi lasciare così! Cosa dico ai nostri tre gioielli... Eri te la nostra colonna portante! Io senza di te non ce la faccio! Dammi la forza amore mio». È questo il post straziante di Vincenzo Rinaldi, il proprietario e gestore del famoso ristorante romano "Rinaldi al Quirinale". La moglie, Pamela Pelle, è morta a soli 39 anni nella notte tra sabato e domenica. Aveva partorito una settimana fa la terza figlia, Vittoria. La donna ha improvvisamente avvertito dolori lancinanti al petto, inutile la corsa all'ospedale di Monterotondo.

I dolori al petto prima del parto

Secondo l'ospedale il parto era avvenuto senza problemi, ma il marito ha comunque presentato un esposto ai carabinieri.

Secondo la denuncia di Rinaldi, la moglie dopo essere entrata nell'ultimo mese di gravidanza, nei giorni 22, 28 e 30 settembre aveva accusato dolore e prurito al petto, si era recata nel nosocomio dove avrebbe dovuto partorire venendo dimessa senza diagnosi preoccupanti. La famiglia ha chiesto alla procura, attraverso il loro legale, il sequestro della salma che si trova presso l'ospedale SS Gonfalone di Monterotondo per effettuare l'autopsia.

Il ristorante al Quirinale

Il ristorante «Rinaldi al Quirinale» si trova a pochi passi dalla Presidenza della Repubblica ed è un locale che in cinquanta anni ha ospitato vip, capi di stato e stelle del cinema e dello sport. Per esempio è uno dei ristoranti preferiti di Totti e della ex moglie Ilary Blasi, ma hanno cenato lì anche Gorbaciov e Rania di Giordania, Lionel Richie, Casey Stoner e Paolo Nespoli.