Spazio al lusso nel party di Natale al Palazzo delle Esposizioni

Una serra addobbata a festa, tra luci e colori del Natale in arrivo, il cui spirito ha riempito lo spazio in cima al Palazzo delle Esposizioni dove ha preso vita il christmas party di Daniele Battisti, giovane immobiliarista romano che ha accolto gli ospiti tra live music e djset. Bollicine e panettoni gastronomici dal sapore natalizio per un party con parola d’ordine ‘lusso’, come lussuosi sono i beni gestiti da Battisti che ha mosso i primi passi nell'immobiliare generalista da vent’enne, per specializzarsi nel filone luxury. Un filone che non conosce crisi, come sottolinea: «Le belle case esprimono a fondo le storie di famiglia ed è innegabile che questo settore non sia stato intaccato dalla crisi a seguito degli eventi globali» - afferma l’imprenditore - «Una cosa però è cambiata dopo covid, si è compreso il valore della parola ‘casa’, scegliendo luoghi dove ci sia spazio aperto, in cui vivere la propria vita ed il lavoro, dopo l’esperienza lavorativa in remoto per pandemia».

In sottofondo djset di Sonia Rondini, alternato alle atmosfere musicali di beatlesiana memoria della band The Beatbox che, tra ‘Yellow Submarine’ e ‘Love me do’, ha divertito il pubblico con i The Beatles. Tanti gli invitati alla festa di Battisti, a partire dall'attrice Francesca Reggiani reduce dal suo ultimo successo teatrale, al giovane attore italo argentino Roberto Oliveri, presto su Mediaset nel film con Massimo Ranieri dopo l’esperienza con Paolo Sorrentino. Arrivano più innamorati che mai Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina felici per la dolce attesa benedetta da Papa Francesco. Poco dopo l’inviato Giuseppe Di Tommaso, ancora in stampelle per l’infortunio subito nel ritrovamento al Mugello del piccolo Nicola, scomparso la scorsa estate e ritrovato dal giornalista de ‘La Vita in Diretta’. Durante la serata giunge anche l’attore Marco Aceti con la compagna Angela Cardarelli, seguiti dall’attrice Grazia Schiavo, fresca di set in una commedia in cui sarà cattivissima.