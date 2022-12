Roma, torna il concerto di Capodanno: Elodie sul palco al Colosseo. Tutti gli ospiti e gli artisti

Dopo due anni di emergenza Covid torna il Capodanno nella capitale. A Roma l'anno nuovo sarà festeggiato con musica e spettacolo la notte del 31 dicembre con un palco allestito di fronte al Colosseo su cui saliranno nomi importanti tra cui Elodie, annunciata tra i big di sanremo e fresca di pubblicazione del suo nuovo disco "Tutta Colpa mia" oltre che dell'esordio come attrice nel grande schermo con il film "Siccità" presentato a Venezia.

Capodanno Roma, gli altri ospiti

Ma Elodie non sarà l'unica star del capodanno romano. Salirnno sul palco anche Franco126, Madame e Sangiovanni. Si attende l'annuncio di altri nomi. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa in Campidoglio. Il claim dell'evento sarà "RomeRestarts23".

