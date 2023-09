Roma, la metro di Vittorio Emanuele sommersa dai Pupazzi di Tommy

Da uno studio fatiscente di Prati i colorati pupazzi di Tommy arrivano in un’istallazione artistica alla fermata metropolitana di Vittorio Emanuele , dal lato di Piazza Dante, in una mostra gratuita visitabile fino al 7 gennaio 2024. L’artista è il ragazzo neurodivergente Tommaso Nicoletti , romano classe 1998, in rappresentanza di una parte dei cittadini con esigenze specifiche supportata dalla Fondazione Cervelli Ribelli (ONLUS).

L’arte? Il suo modo di comunicare la sua visione del mondo.

Un’opportunità e uno stimolo, quello messo in campo dall’artista, ad esprimere se stessi e la propria essenza andando oltre le problematiche di linguaggio, soprattutto per chi, come lui, ha una mente accesa e colorata come le opere che espone.

Uno dei più grandi sostenitori del ragazzo e del suo percorso nell’esternazione della sua realtà interiore, è il padre il giornalista Gianluca Nicoletti. Tra le più forti affermazioni riferite all’arte del figlio lo scrittore ha affermato:

«Un individuo autistico fa delle scelte proprie, vede un mondo totalmente alieno attorno a lui. Lo guardavo di notte nei momenti di maggiore serenità. Immaginavo come lui prefigurasse il mondo. I suoi pensieri erano pupazzi ballerini che saltellavano per casa».

Protagonista di due film e con alcune opere pubblicate nel catalogo di una nota casa d’asta, l’attività di Tommy “si muove in spazi senza perimetri” e contribuisce, con le sue tonalità accese e la sua storia, a valorizzare e a vivacizzare uno spazio spesso cupo come quello della metropolitana.

Ad analizzare i quadri di Tommaso anche il critico e storico dell’arte italiano Tiziano Panconi, che in un video ha dichiarato:

«Tommy mette in scena gli archetipi delle forme, la rappresentazione del suo stato emotivo».