Il countdown segna meno 30 giorni. Un mese a Natale e Roma dal Centro alla periferia s'illumina. Magia e bollicine per rendere le festività più sfavillanti. Quella di oggi, alle ore 18, sarà un'accensione in grande stile, che illuminerà via Condotti fino a piazza di Spagna e, ancora, da via del Babuino a via Margutta e piazza Mignanelli.

LUCI E BOLLICINE

Sarà il sindaco Roberto Gualtieri a premere l'interruttore che darà il via ai giochi di luci e colori dando al centro storico un tocco decisamente chic. Madrina dell'evento sarà l'attrice Vittoria Puccini. Presenti anche Gianni Battistoni, presidente dell'Associazione Via Condotti, David Sermoneta, presidente dell'Associazione Piazza di Spagna e Maria Letizia Rapetti presidente dell'Associazione di via del Babuino. Sulla Scalinata di Trinità dei Monti ecco il grande albero dorato e super tecnologico e le luci color rosa che portano la firma di Bulgari.

Ieri sono state fatte le prove tra lo stupore dei molti turisti presenti. Via Condotti avrà le luminarie realizzate a mano da Marianolight: sono a basso impatto energetico con un risparmio del 90% rispetto agli impianti tradizionali, si tratta infatti di circa 45.700 microlampade al led. Ad accendersi sarà anche via del Babuino con una luminaria in stile leccese, in arrivo direttamente dalla Puglia, mentre lungo via Margutta prenderà vita un suggestivo tunnel di stelle.



MUSICA, MAESTRO!

Ad accompagnare l'accensione delle luminarie ci sarà la Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri che sfilerà da via Condotti a piazza di Spagna e via del Babuino. Un anticipo di ciò che accadrà martedì 9 dicembre, quando a sfilare nelle vie illuminate sarà la Banda di Roma Capitale.

A coordinare l'evento sarà il comitato Rome Quality District, l'organizzazione nata a marzo 2022 per il rilancio del centro storico di Roma, che riunisce la Nuova Associazione del Babuino, presieduta da Maria Letizia Rapetti, l'Associazione Via Condotti, presieduta da Gianni Battistoni, l'Associazione Internazionale di Via Margutta, presieduta da Alberto Moncada, e l'Associazione Piazza di Spagna, presieduta da David Sermoneta, che accenderanno in sincronia tutte le luminarie per regalare alla Capitale un tridente scintillante ed ineguagliabile. «Roma sarà illuminata grazie agli accordi che abbiamo promosso con Bulgari su via Condotti e piazza di Spagna, con Fendi in largo Goldoni e con le associazioni dei commercianti in piazza San Lorenzo in Lucina e in piazza Navona. Oltre ai progetti che i singoli municipi stanno prevedendo come ogni anno con le associazioni territoriali» aveva sottolineato Alessandro Onorato, assessore capitolino ai grandi eventi, turismo, moda e sport.

APERTI FINO ALLE 21

«Per l'occasione - ha spiegato il presidente dell'associazione di via Condotti, Gianni Battistoni - promuoviamo l'iniziativa Lumen et vinum: le boutique resteranno aperte fino alle 21 e ospiteranno le la degustazione di vini prestigiosi, selezionati da In alto i calici. Offriremo una serata speciale a chi verrà a trovarci, per aprire al meglio il periodo natalizio».