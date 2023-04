Guida turistica cade dal Gianicolo e precipita per sette metri: trasportata in codice rosso al San Camillo

Si è appoggiata al traliccio ed è caduta nella sterpaglia scivolando per sette metri. Così questa mattina poco dopo le 12 è scattato l'allarme in piazza Giuseppe Garibaldi mentre una guida turistica, romana di 61 anni, stava lavorando con una scolersca. Quando i ragazzi e l'accompagnatrice hanno visto precipitare la guida, hanno subito allertato i soccorsi.

La dinamica

Per recuperare il corpo della 61enne è stato necessario l'intervento dei vigili del Fuoco. I pompieri, dopo averla messa in sicurezza, l'hanno estratta dalle sterpaglie. Cosciente all'arrivo dei sanitari del 118, è stata quindi trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo dove è attualmente ricoverata. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del distretto Trastevere ora incaricati delle indagini, insieme ai vigili urbani di Monteverde.

Accertamenti sulla struttura in legno

I caschi bianchi hanno attivato gli enti competenti per procedere con i rilievi sul luogo interessato dal crollo. La zona interessata dall'incidente è stata transennata e sono in corso accertamenti sulla struttura in legno.