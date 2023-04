Ghost, la band pop rock debutta nel mondo dell’editoria con il libro “La Strada dei sogni - Come la musica diventa Vita”

Una passione, quella per la musica, che hanno coltivato sin da quando erano bambini. Gli strumenti musicali, in generale, hanno da sempre rappresentato una fonte di emozioni. E ben presto questo amore per i suoni è diventato un lavoro. Lo sanno bene, i fratelli Alex ed Enrico Magistri, il duo "Ghost, la band pop rock da Disco Platino, che ha riscosso negli ultimi anni notevoli successi nel panorama musicale. L’ultimo singolo, “Sei”, ( 2022, ndr), un vero inno all’amore e nel 2021 hanno festeggiato i 15 di discografia con il brano "Il mio nome è la dignità". Nella loro carriera hanno collaborato con artisti quali Enrico Ruggeri ed Ornella Vanoni. Ma il successo di Alex ed Enrico non si ferma qui. Dalla musica al mondo dell’editoria con il primo libro “La strada dei sogni - Come la musica diventa Vita”,( edito da Negris Editori), uscito lo scorso 15 Marzo nelle librerie e disponibile anche nei principali store online.

Una narrazione intima dove Enrico ed Alex ripercorrono le tappe storiche della loro vita privata, ma soprattutto della loro carriera artistica. Un tuffo nel passato fatto di sogni, sacrifici, desideri e passioni. La musica, fra tutte, ha aiutato entrambi i ragazzi nel superare momenti complessi. Enrico ed Alex Magistri saranno presenti sabato 15 Aprile, alle ore 17, presso la Libreria Mondadori, in via Piave, 18, per la presentazione e farmacopie insiema ai loro fans.

Il Messaggero li ha raggiunti.

“Come nasce l’idea di scrivere “la Strada dei Sogni?”

“Abbiamo sentito l’esigenza di raccontarci nel profondo, in modo molto più dettagliato di quanto si possa fare con una canzone. E di mandare un messaggio positivo a chi si avvicina al meraviglioso mondo della Musica, soprattutto ai più giovani. Cercando di far capire, attraverso il nostro vissuto, fatto di gioie luminose e profonde difficoltà, che percorrere la propria “Strada dei Sogni” non è semplice, ma neanche impossibile. C’è bisogno di tanto spirito di sacrificio e soprattutto dell’attitudine a non mollare mai!”

“Com’è stata l’esperienza?”

“Intensa e affascinante. Ci ha mostrato ancora di più quanto per noi la Musica sia Vita! E’ stato stupendo ripercorrere le nostre passioni, a partire dall’infanzia e dall’adolescenza. E ancora più emozionante rivivere i momenti salienti della carriera artistica, raccontando sogni immensi e traguardi impensabili, condivisi con tante persone Speciali, legate alle diverse stagioni del percorso GHOST. Anime pure, che con il cuore e con il sorriso hanno donato un sapore unico ai risultati più importanti, sostenendoci poi nei momenti più bui. A loro rivolgeremo sempre un immenso GRAZIE e per loro non mancherà mai un posto importante nel Cuore.”