Gabriella Battistella scomparsa a San Giovanni. L’appello delle colleghe: «Siamo qui per accoglierti, ti aspettiamo» L’ultimo contatto risale a sabato (23 marzo) dopo aver incontrato una sua amica. La donna frequenta tutti i giorni il centro storico, in particolare modo Piazza di Spagna, via del Corso, Piazza Mazzini e via Cola di Rienzo