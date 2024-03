Edoardo Galli, il ragazzo scomparso visto in stazione Centrale a Milano il 21 marzo. «Forse si è allontanato con un amico»

C'è una traccia di Edoardo Galli, il ragazzo di 16 anni (17 il prossimo mese) di Colico, in provincia di Lecco, scomparso sei giorni fa. Nelle ultime ore il maltempo ha ostacolato le ricerche: le battute sono state rese più difficili sui monti dal ritorno di piogge intense e dalla neve in quota. Il ragazzo è uscito di casa la mattina del 21 marzo e non è mai arrivato a scuola, il liceo scientifico che frequenta a Morbegno (Sondrio). Si è allontanato in treno, diretto a Milano: il ragazzo è stato infatti visto alla Stazione Centrale la mattina della sparizione mentre mangia un gelato e sembra aspettare una persona. Esclusa quindi l'ipotesi di una fuga tra le montagne della provincia di Lecco. Resta viva quella di una fuga verso la Russia: come riferito dai genitori, negli ultimi giorni Edoardo ha fatto ricerche su internet sulla guerra in Ucraina e su come sopravvivere in montagna. La madre è di origine russa e il ragazzo ha il doppio passaporto. Gli inquirenti continuano intanto ad analizzare le immagini dei circuiti di videosorveglianza lungo il tragitto che almeno inizialmente il 17enne avrebbe percorso.

I genitori Alessandro e Natalia: «Non ci sono state liti»

«Mio figlio è un ragazzo profondo, più maturo della sua età. Tende a riflettere molto sulle cose e non ha mai dato segni di possibile disagio. Non ci sono state liti, la sera prima di allontanarsi aveva pianificato con il nonno le tappe della prossima vacanza estiva in Val d’Aosta. Era sereno, non riusciamo a comprendere cosa possa essere accaduto», hanno detto i genitori Alessandro e Natalia al Corriere della Sera.

«Non hai idea di come stanno i nonni in questo momento - ha detto l'uomo con accanto la moglie a "Chi l'ha visto?" - Siamo preoccupati, agitati, vieni, ci manchi tantissimo.

Ovunque lo abbiate visto anche nel nel dubbio, fate segnalazioni il più possibile» ha chiesto ai telespettatori.

Edoardo visto dalle telecamere in stazione Centrale a Milano

A scuola Edoardo il 21 marzo non è mai arrivato. Da Morbegno in treno è arrivato a Milano, dove poi le telecamere lo hanno visto nella stazione Centrale. Le immagini lo mostrano in buona salute: potrebbe essere passato da Milano per poi spostarsi altrove, magari con un amico, sempre nel contesto di un allontanamento volontario.

I nonni: «Sembra un incubo»

«Sembra un film di fantascienza, un incubo», hanno detto a "La Vita in Diretta", il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, Adele e Franco, i nonni di Edoardo Galli. «Lo vedevo crescere, diventerà una brava persona, un uomo di successo» racconta nonno Franco. Mercoledì sera, poche ore prima della scomparsa, avevano entrambi parlato al telefono con Edoardo. Franco continua: «Avevamo parlato della montagna, ogni anno la settimana dopo la fine della scuola. Era innamorato della montagna, si sentiva in pace con se stesso».

E parla di come potrebbe sopravvivere il nipote davanti a un clima troppo rigido: «Con un bivacco aperto. Ci sono dei bivacchi dove si può accendere il fuoco, ci sono dei viveri, eccetera, deve per forza star lì. Lì magari per 5-6-7 giorni ce la fa. Abbiamo paura che sia finito in qualcosa di più grosso di lui e non tenga in conto che sia minorenne. E magari lui si è affidato a qualcuno di cui ha fiducia e invece non è cosi. Questo è il più grande dubbio». Nonna Adele lancia un appello: «Siamo molto preoccupati, lo sa che siamo preoccupati per lui perché Edo lo abbiamo allevato noi. Per noi Edo è un figlio. Ti aspettiamo a braccia aperte, lo sai, la tua nonna ti ha sempre voluto un mare di bene». «Spero che tra qualche giorno sentiremo suonare il campanello e vedremo Edoardo che è alla porta. Me lo auguro proprio che sia così e che finisca questo incubo», conclude nonno Franco.