Edoardo Camilli scomparso a Roma da 3 giorni, appello della mamma: «Torna a casa, qualunque cosa la affrontiamo»

Edoardo Camilli è sparito da Roma. «Aiutateci a trovarlo, non abbiamo sue notizie da venerdì». Mamma Claudia Persia è disperata e lancia un appello per poter riabbracciare suo figlio, 17 anni di Testaccio, scomparso dal 20 ottobre. La donna ha diffuso sui social un appello diventato virale in poco tempo.

Edoardo Camilli scomparso, chi è

«Abbiamo fatto regolare denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine.

Scomparso da due giorni un ragazzo di 16 anni di Testaccio, Edoardo Camilli. La madre: «Vi prego, aiutatemi»

⁦@Corriere⁩ suo fratello Francesco andava a scuola con il nostro Fra. Forza, Claudia! https://t.co/SaYy9qVMB5 — Luca Valdiserri (@Barney1404) October 23, 2023

Il ragazzo è alto 193 centimetri, è di corporatura magra e ha capelli castani e occhi verdi. Un piccolo segno di riconoscimento: ha un neo chiaro sulla guancia destra. Il giorno della scomparsa indossava un golfino grigio chiaro con la zip e pantaloni della tuta neri, con tasconi laterali, scarpe Nike bianche con il baffo azzurro. Tantissimi i messaggi di solidarietà e supporto.