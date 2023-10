Caos in via del Tritone, coppia di turisti ubriachi aggrediscono i medici che tentano di soccorrerli

Coppia di turisti americani crea il caos a via del Tritone. Cinque volanti e un’ambulanza sono accorse sul posto, allertate dai passanti. La ragazza, visibilmente in stato di alterazione, non smette di urlare e piangere. Rifiuta inoltre di essere portata via dal personale del 118. Ad un certo punto, ha tentato anche la fuga, inseguita da agenti e medici che sono riusciti a bloccarla.

Era stata vista intorno alle 21 in via de Serviti da sola, seduta per terra, in evidente difficoltà. All’arrivo dell’ambulanza, però, accanto a lei c’era anche il fidanzato.

I medici hanno provato ad avvicinarsi, ma sono stati allontanati dall’uomo con diversi calci, uno dei quali ha colpito un medico a una gamba. Poco dopo l’intervento della polizia. Ma ogni volta che gli agenti provavano ad avvicinarsi per capire cosa fosse successo, venivano allontanati dalle urla della ragazza.

I soccorsi sono ancora in attesa che la donna accetti le cure mediche.