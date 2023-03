Settecamini, i residenti chiedono la riqualificazione del campo di calcio di via Montenero Sabino

Nel 2020 venne effettuata la riqualificazione del parco di via Montenero Sabino a Settecamini su iniziativa del Dipartimento Ambiente del Comune di Roma, lavori che compresero dalla pavimentazione ai giochi. Dopo tre anni visto le condizioni in cui versa il campo di calcio adiacente la scuola dell’infanzia “Settecamini” (ex Girasole, ndr) che ospita tutti giorni decine di bambini, i residenti e le Associazioni si sono mobilitati.

«Il campetto di calcio che si trova all’incrocio di via Colli sul Velino e via Montenero Sabino adiacente la scuola per l’infanzia fu realizzato nel 2012 dall’associazione "Crescere" a sue spese per i bambini che volessero usufruire del parco giochi ma anche di un’area per giocare a calcio - dice Gianluca Saracino un residente e membro dell’associazione - del terreno ce ne simao sempre occupati noi a nostrae spese ma è del Comune e vorremmo che intervenisse e ci aiutasse a metterlo in sicurezza visto che tre settimane fa sono state rubate le “porte” e danneggiato il cancello d’ingresso, per far si che queste cose non accadano più». I residenti e le associazioni hanno intenzione nei prossimi giorni di indire un’assembra di quartiere: «Abbiamo raccolto anche delle firme nel quartiere, quelli adiacenti la scuola - conclude Gianluca - ci riuniremo in un’assemblea in piazza Santa Maria dell’Ulivo per coinvolgere i consiglieri, l’amministrazione municipale e il presidente del quarto municipio Massimilano Umberti per esporgli le nostre richieste».