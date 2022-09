Malore mentre fa jogging a Roma, trovato cadavere il giorno dopo nel parco di Centocelle: l'uomo aveva 51 anni

Di mattina presto, un passante ha trovato nel parco il cadavere di un uomo. Lo sconosciuto era steso esanime in mezzo al verde. È stato chiamato subito il numero per le emergenze, il 112, che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia ed un'ambulanza. Il ritrovamento c'è stato sabato mattina nel parco di Centocelle, a Roma. Nonostante il medico legale abbia ipotizzato la morte a causa di un malore, il magistrato ha stabilito che il corpo deve essere sottoposto ad autopsia. Quindi, si dovrà attendere qualche giorno per l'esame e solo così capire con esattezza le cause della morte. Il cadavere aveva dei calzoncini e le scarpe da ginnastica. È molto probabile, quindi, che l'uomo stesse correndo nel parco quando è stato colto da malore. Almeno questa sembra l'ipotesi più accreditata sulla morte. S'è svolto un lungo sopralluogo da parte degli agenti del Distretto Prenestino che hanno chiamato anche il medico legale ed il magistrato di turno. C'è un'ipotesi per la quale l'uomo possa essere morto venerdì ed il corpo trovato soltanto sabato, quando si sono aperti i cancelli del parco.

La scoperta è avvenuta verso le 7.40. Accanto al cadavere c'era un contenitore che apparteneva all'uomo. All'interno sono stati trovati il documento d'identità, le chiavi di casa, ed il cellulare. Quindi il morto è stato identificato. Ha 51 anni, ed è incensurato. L'uomo viveva a casa poco distante dal parco di Centocelle insieme all'anziano padre. È toccata ad una pattuglia della polizia dare al padre la notizia della morte del figlio. Non è stato facile farlo per gli agenti che sono stati gentili e scrupolosi. «Ero entrato di mattina presto nel parco - ha detto un signore alla polizia -. Mi sono addentrato nella vegetazione ed ho visto quell'uomo immobile che stava sul brecciolino e che non dava segni di vita. Anche la posizione mi è sembrata innaturale. Ecco che ho chiamato subito la polizia. Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo ho avuto la certezza che quell'uomo era morto».