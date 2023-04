Roma, furgone prende fuoco su via Casilina. Gli automobilisti passano oltre indifferenti

Ieri sera in via Vizzini (Zona Finocchio) a Roma, un furgone ha preso fuoco. Il mezzo si trovava parcheggiato sul lato destro della strada, ed ha iniziato a scivolare in avanti finendo al centro di Via Casilina. L’assessore alla sicurezza del Municipio VI Andrea La Fortuna, avvertito dai residenti, si è recato sul posto per cercare di regolare la viabilità in attesa dell’arrivo dei soccorsi. «Il mezzo potrebbe scoppiare da un momento all’altro», hanno avvertito i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme, alte al punto da toccare gli alberi circostanti.

L’evento più scioccante e incivile è stato il passaggio indifferente degli altri automobilisti, che invece di fermarsi per prestare soccorso, quasi infastiditi facevano lo “slalom” tra i mezzi di soccorso per superare il tratto. Ha riferito la Fortuna proprio dal luogo dell’incendio, con i vigili del fuoco alle spalle: “Sono rimasto stupefatto dalle reazioni. Non solo mi sono messo a rischio avvicinandomi al furgone in fiamme, ma ho cercato di regolare la viabilità provando a fermare le auto che invece passano, indifferenti, vicino a un mezzo che potrebbe esplodere. C’è gente che è riuscita a passare tra i mezzi dei vigili del fuoco mentre stavano spegnendo l’incendio”. Resta in dubbio il movente scatenante dell’incendio, al momento non è stato identificato l’autore. In più il furgone parcheggiato non aveva documenti all’interno, ancora è ignoto il proprietario e il perché il mezzo si trovasse parcheggiato in via Vizzini.